Schneider Electric Aktie
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
|Langfristige Anlage
|
07.04.2026 10:03:42
EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schneider Electric von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Schneider Electric-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Schneider Electric-Papier an diesem Tag bei 52,22 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Schneider Electric-Aktie investiert, befänden sich nun 19,150 Schneider Electric-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 522,21 EUR, da sich der Wert eines Schneider Electric-Anteils am 02.04.2026 auf 236,15 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 4 522,21 EUR, was einer positiven Performance von 352,22 Prozent entspricht.
Schneider Electric wurde jüngst mit einem Börsenwert von 132,77 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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