Schneider Electric Aktie

Schneider Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

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Performance im Blick 23.06.2026 10:04:02

EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schneider Electric von vor 5 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schneider Electric von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Schneider Electric-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit dem Schneider Electric-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 134,46 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,744 Schneider Electric-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 22.06.2026 auf 292,75 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 217,72 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 217,72 EUR entspricht einer Performance von +117,72 Prozent.

Schneider Electric war somit zuletzt am Markt 162,62 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

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