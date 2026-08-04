Schneider Electric Aktie
WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972
|Lukrativer Schneider Electric-Einstieg?
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04.08.2026 10:03:42
EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schneider Electric von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Schneider Electric-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 219,30 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,456 Schneider Electric-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 03.08.2026 auf 290,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 132,28 EUR wert. Damit wäre die Investition um 32,28 Prozent gestiegen.
Insgesamt war Schneider Electric zuletzt 163,28 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images