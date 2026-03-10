Schneider Electric Aktie
EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schneider Electric von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurden Schneider Electric-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 53,96 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,853 Schneider Electric-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Schneider Electric-Papiers auf 245,15 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 454,32 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 454,32 EUR, was einer positiven Performance von 354,32 Prozent entspricht.
Schneider Electric wurde am Markt mit 137,83 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
