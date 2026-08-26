EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die TotalEnergies-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit TotalEnergies-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 37,65 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 265,576 TotalEnergies-Aktien. Die gehaltenen TotalEnergies-Aktien wären am 25.08.2026 20 104,12 EUR wert, da der Schlussstand 75,70 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 101,04 Prozent angezogen.

Insgesamt war TotalEnergies zuletzt 168,99 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at