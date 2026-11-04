TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|TotalEnergies-Anlage im Blick
|
04.11.2026 10:03:34
EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades TotalEnergies-Anteilen via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der TotalEnergies-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 62,33 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die TotalEnergies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,604 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (82,71 EUR), wäre die Investition nun 132,70 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 32,70 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für TotalEnergies eine Börsenbewertung in Höhe von 184,50 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TotalEnergies SE
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