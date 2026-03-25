EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in TotalEnergies-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden TotalEnergies-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren TotalEnergies-Anteile 51,81 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19,301 TotalEnergies-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 490,25 EUR, da sich der Wert eines TotalEnergies-Anteils am 24.03.2026 auf 77,21 EUR belief. Damit wäre die Investition 49,03 Prozent mehr wert.

TotalEnergies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 164,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at