TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|Lohnende TotalEnergies-Anlage?
|
02.09.2026 10:03:27
EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der TotalEnergies-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 53,53 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die TotalEnergies-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,868 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 144,98 EUR, da sich der Wert eines TotalEnergies-Papiers am 01.09.2026 auf 77,61 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 44,98 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete TotalEnergies eine Marktkapitalisierung von 167,99 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: TotalEnergies SE
Nachrichten zu TotalEnergies
Analysen zu TotalEnergies
|11:19
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:19
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:19
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.03.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TotalEnergies
|77,72
|-0,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt tendierte am Mittwoch seitwärts. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte schwächer. Die US-Börsen zeigen sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es abwärts.