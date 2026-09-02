EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in TotalEnergies gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der TotalEnergies-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 53,53 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die TotalEnergies-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,868 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 144,98 EUR, da sich der Wert eines TotalEnergies-Papiers am 01.09.2026 auf 77,61 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 44,98 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete TotalEnergies eine Marktkapitalisierung von 167,99 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at