EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TotalEnergies-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in TotalEnergies eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das TotalEnergies-Papier via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen TotalEnergies-Anteile an diesem Tag bei 36,15 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 276,630 TotalEnergies-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.06.2026 gerechnet (76,65 EUR), wäre die Investition nun 21 203,69 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 21 203,69 EUR entspricht einer Performance von +112,04 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von TotalEnergies belief sich zuletzt auf 169,66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at