EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TotalEnergies-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in TotalEnergies-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 12.11.2020 wurde die TotalEnergies-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der TotalEnergies-Anteile betrug an diesem Tag 32,21 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das TotalEnergies-Papier investiert hätte, hätte er nun 31,051 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen TotalEnergies-Papiere wären am 11.11.2025 1 718,37 EUR wert, da der Schlussstand 55,34 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 71,84 Prozent vermehrt.

Am Markt war TotalEnergies jüngst 117,08 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at