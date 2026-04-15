EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TotalEnergies-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in TotalEnergies eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR Handel mit TotalEnergies-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 50,61 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 19,759 TotalEnergies-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der TotalEnergies-Aktie auf 77,39 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 529,14 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 52,91 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von TotalEnergies belief sich jüngst auf 169,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at