TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|Frühes Investment
|
29.07.2026 10:03:44
EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel hätte eine Investition in TotalEnergies von vor 10 Jahren abgeworfen
TotalEnergies-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 37,08 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 EUR in die TotalEnergies-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 26,968 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 989,66 EUR, da sich der Wert eines TotalEnergies-Anteils am 28.07.2026 auf 73,78 EUR belief. Damit wäre die Investition um 98,97 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von TotalEnergies belief sich jüngst auf 165,44 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: TotalEnergies SE