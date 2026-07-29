TotalEnergies Aktie

TotalEnergies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

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Frühes Investment 29.07.2026 10:03:44

EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel hätte eine Investition in TotalEnergies von vor 10 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel hätte eine Investition in TotalEnergies von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in TotalEnergies-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

TotalEnergies-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 37,08 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 EUR in die TotalEnergies-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 26,968 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 989,66 EUR, da sich der Wert eines TotalEnergies-Anteils am 28.07.2026 auf 73,78 EUR belief. Damit wäre die Investition um 98,97 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von TotalEnergies belief sich jüngst auf 165,44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TotalEnergies SE

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