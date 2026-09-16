TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|Lohnender TotalEnergies-Einstieg?
|
16.09.2026 10:03:41
EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TotalEnergies-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades TotalEnergies-Anteilen an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 38,72 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 258,264 TotalEnergies-Aktien. Die gehaltenen TotalEnergies-Anteile wären am 15.09.2026 20 787,71 EUR wert, da der Schlussstand 80,49 EUR betrug. Damit wäre die Investition 107,88 Prozent mehr wert.
TotalEnergies wurde am Markt mit 176,89 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TotalEnergies SE
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|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
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|02.09.26
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|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.03.26
|TotalEnergies Neutral
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