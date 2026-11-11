EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TotalEnergies von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen TotalEnergies-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit dem TotalEnergies-Papier statt. Zur Schlussglocke war die TotalEnergies-Aktie an diesem Tag 43,87 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 22,797 TotalEnergies-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 78,20 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 782,74 EUR wert. Mit einer Performance von +78,27 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von TotalEnergies belief sich zuletzt auf 173,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at