TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|TotalEnergies-Investition im Blick
|
11.11.2026 10:03:54
EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TotalEnergies von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR Handel mit dem TotalEnergies-Papier statt. Zur Schlussglocke war die TotalEnergies-Aktie an diesem Tag 43,87 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 22,797 TotalEnergies-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 78,20 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 782,74 EUR wert. Mit einer Performance von +78,27 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von TotalEnergies belief sich zuletzt auf 173,78 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: TotalEnergies SE
Nachrichten zu TotalEnergies
|
15:58
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12:26
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 notiert mittags im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
11.11.26
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
11.11.26
|Euro STOXX 50 aktuell: So performt der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
11.11.26
|Börse Europa: So steht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
11.11.26
|Mittwochshandel in Europa: Zum Start des Mittwochshandels Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
10.11.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu TotalEnergies
|06.11.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|04.11.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|29.10.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|04.11.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|29.10.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|04.11.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|29.10.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TotalEnergies
|80,24
|1,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX nach Rekord stabil - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- Wall Street leichter -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklimmt ein neues Rekordhoch. An den US-Börsen zeigt sich ein schwächerer Handel. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.