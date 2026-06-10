EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TotalEnergies von vor einem Jahr verdient

Am 10.06.2025 wurde die TotalEnergies-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die TotalEnergies-Aktie an diesem Tag bei 53,59 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das TotalEnergies-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,866 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 142,69 EUR, da sich der Wert einer TotalEnergies-Aktie am 09.06.2026 auf 76,47 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 42,69 Prozent gesteigert.

Der TotalEnergies-Wert an der Börse wurde auf 171,79 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at