VINCI Aktie
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
|Frühe Investition
|
21.09.2026 10:03:43
EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem VINCI-Papier via Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 65,06 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die VINCI-Aktie investiert hat, hat nun 15,371 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des VINCI-Papiers auf 110,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 703,07 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 70,31 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete VINCI eine Marktkapitalisierung von 61,53 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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