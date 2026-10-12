VINCI Aktie

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WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

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Rentables VINCI-Investment? 12.10.2026 10:03:45

EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 5 Jahren abgeworfen

EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen VINCI-Investment verdienen können.

Am 12.10.2021 wurden VINCI-Anteile via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die VINCI-Anteile bei 89,55 EUR. Bei einem VINCI-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,167 VINCI-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen VINCI-Papiere wären am 09.10.2026 1 195,42 EUR wert, da der Schlussstand 107,05 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 19,54 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte VINCI einen Börsenwert von 59,57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vinci

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