EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die VINCI-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das VINCI-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die VINCI-Anteile bei 88,40 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,131 VINCI-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 142,65 EUR, da sich der Wert einer VINCI-Aktie am 27.03.2026 auf 126,10 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 42,65 Prozent.

VINCI war somit zuletzt am Markt 70,16 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at