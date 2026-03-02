EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in VINCI-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der VINCI-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 87,96 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 113,688 VINCI-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 27.02.2026 16 001,59 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 140,75 EUR belief. Damit wäre die Investition um 60,02 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte VINCI einen Börsenwert von 78,31 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at