VINCI Aktie
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
|VINCI-Performance
|
02.03.2026 10:16:34
EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VINCI von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der VINCI-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 87,96 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 113,688 VINCI-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 27.02.2026 16 001,59 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 140,75 EUR belief. Damit wäre die Investition um 60,02 Prozent gestiegen.
Zuletzt verbuchte VINCI einen Börsenwert von 78,31 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Nachrichten zu VINCI
Analysen zu VINCI
|23.02.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|23.02.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|VINCI Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.02.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|12.02.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
