EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

VINCI-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das VINCI-Papier bei 62,02 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,612 VINCI-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 208,00 EUR, da sich der Wert einer VINCI-Aktie am 06.03.2026 auf 129,00 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 108,00 Prozent gesteigert.

Alle VINCI-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 71,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at