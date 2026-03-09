VINCI Aktie
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
|Profitable VINCI-Investition?
|
09.03.2026 10:03:48
EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
VINCI-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das VINCI-Papier bei 62,02 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,612 VINCI-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 208,00 EUR, da sich der Wert einer VINCI-Aktie am 06.03.2026 auf 129,00 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 108,00 Prozent gesteigert.
Alle VINCI-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 71,78 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
|23.02.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|23.02.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|VINCI Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.02.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|12.02.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
