VINCI Aktie

WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

Profitable VINCI-Investition? 09.03.2026 10:03:48

EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren VINCI-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

VINCI-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das VINCI-Papier bei 62,02 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,612 VINCI-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 208,00 EUR, da sich der Wert einer VINCI-Aktie am 06.03.2026 auf 129,00 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 108,00 Prozent gesteigert.

Alle VINCI-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 71,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Vinci

Nachrichten zu VINCI

Analysen zu VINCI

23.02.26 VINCI Outperform RBC Capital Markets
23.02.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.02.26 VINCI Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.02.26 VINCI Buy UBS AG
12.02.26 VINCI Outperform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

VINCI 130,45 1,12% VINCI

