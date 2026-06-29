EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in VINCI-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

VINCI-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 60,69 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die VINCI-Aktie investiert, befänden sich nun 16,477 VINCI-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 130,10 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 2 143,66 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 114,37 Prozent gleich.

Der VINCI-Wert an der Börse wurde auf 72,86 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at