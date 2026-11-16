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WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

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VINCI-Anlage im Blick 16.11.2026 10:03:29

EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in VINCI-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden VINCI-Anteile an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des VINCI-Papiers betrug an diesem Tag 59,11 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das VINCI-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,692 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des VINCI-Papiers auf 115,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 195,40 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 95,40 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von VINCI bezifferte sich zuletzt auf 63,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vinci

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27.10.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 VINCI Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.26 VINCI Buy Deutsche Bank AG
23.10.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
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