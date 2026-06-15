EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen VINCI-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die VINCI-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 108,28 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 92,353 VINCI-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 627,26 EUR, da sich der Wert eines VINCI-Anteils am 12.06.2026 auf 125,90 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 16,27 Prozent zugenommen.

Der VINCI-Wert an der Börse wurde auf 70,51 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at