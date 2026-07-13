VINCI Aktie
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
|Langfristige Performance
|
13.07.2026 10:04:05
EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde die VINCI-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das VINCI-Papier an diesem Tag bei 105,54 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das VINCI-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,948 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 112,75 EUR, da sich der Wert eines VINCI-Papiers am 10.07.2026 auf 119,00 EUR belief. Damit wäre die Investition um 12,75 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von VINCI belief sich zuletzt auf 66,65 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Vinci
Nachrichten zu VINCI
|
06.07.26
|EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VINCI von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
29.06.26
|EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
22.06.26
|EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel hätte eine Investition in VINCI von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.06.26
|EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
08.06.26
|EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in VINCI von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
01.06.26
|VINCI-Aktie tiefer: Thierry Mirville rückt zum CFO auf (Dow Jones)
|
01.06.26