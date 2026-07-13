EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen VINCI-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde die VINCI-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das VINCI-Papier an diesem Tag bei 105,54 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das VINCI-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,948 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 112,75 EUR, da sich der Wert eines VINCI-Papiers am 10.07.2026 auf 119,00 EUR belief. Damit wäre die Investition um 12,75 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von VINCI belief sich zuletzt auf 66,65 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at