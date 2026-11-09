EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die VINCI-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem VINCI-Papier via Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 94,44 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die VINCI-Aktie investierten, hätten nun 105,887 Anteile im Besitz. Die gehaltenen VINCI-Papiere wären am 06.11.2026 11 817,03 EUR wert, da der Schlussstand 111,60 EUR betrug. Das entspricht einer Zunahme von 18,17 Prozent.

Der Börsenwert von VINCI belief sich jüngst auf 61,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at