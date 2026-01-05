VINCI Aktie

WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

VINCI-Investment 05.01.2026 10:03:53

EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in VINCI gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit VINCI-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 81,32 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die VINCI-Aktie investiert hat, hat nun 1,230 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.01.2026 gerechnet (121,15 EUR), wäre das Investment nun 148,98 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 48,98 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von VINCI belief sich zuletzt auf 67,80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Vinci

