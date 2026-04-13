VINCI Aktie
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
|Rentable VINCI-Anlage?
|
13.04.2026 10:03:42
EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades VINCI-Anteilen an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 113,25 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 88,300 VINCI-Aktien im Depot. Die gehaltenen VINCI-Papiere wären am 10.04.2026 11 977,92 EUR wert, da der Schlussstand 135,65 EUR betrug. Aus 10 000 EUR wurden somit 11 977,92 EUR, was einer positiven Performance von 19,78 Prozent entspricht.
VINCI erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 75,48 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Vinci
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