EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VINCI von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in VINCI-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die VINCI-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 65,63 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 152,365 VINCI-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18 032,44 EUR, da sich der Wert einer VINCI-Aktie am 24.07.2026 auf 118,35 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 80,32 Prozent gesteigert.

Der VINCI-Wert an der Börse wurde auf 66,42 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at