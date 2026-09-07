VINCI Aktie
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
|Langfristige Anlage
|
07.09.2026 10:04:00
EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VINCI von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das VINCI-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 102,50 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 97,561 VINCI-Aktien im Depot. Die gehaltenen VINCI-Papiere wären am 04.09.2026 11 117,07 EUR wert, da der Schlussstand 113,95 EUR betrug. Das entspricht einem Plus von 11,17 Prozent.
Der Marktwert von VINCI betrug jüngst 63,27 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
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