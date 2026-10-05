VINCI Aktie

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WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

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Langfristige Anlage 05.10.2026 10:03:43

EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VINCI-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VINCI-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in VINCI-Aktien verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das VINCI-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen VINCI-Anteile an diesem Tag bei 101,58 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die VINCI-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,984 VINCI-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 02.10.2026 auf 106,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105,14 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 105,14 EUR entspricht einer Performance von +5,14 Prozent.

VINCI wurde am Markt mit 59,30 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com

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