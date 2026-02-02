EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VINCI-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in VINCI-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurden VINCI-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die VINCI-Aktie an diesem Tag 80,16 EUR wert. Bei einem VINCI-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,475 VINCI-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 30.01.2026 auf 121,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 511,35 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 51,14 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von VINCI belief sich zuletzt auf 67,85 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at