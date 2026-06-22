EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel hätte eine Investition in VINCI von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die VINCI-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde die VINCI-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 94,29 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,061 VINCI-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 137,50 EUR, da sich der Wert einer VINCI-Aktie am 19.06.2026 auf 129,65 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37,50 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von VINCI belief sich jüngst auf 72,61 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at