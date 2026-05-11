VINCI Aktie

VINCI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Anlage 11.05.2026 10:04:47

EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel hätte eine Investition in VINCI von vor einem Jahr abgeworfen

EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel hätte eine Investition in VINCI von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in VINCI-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das VINCI-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 125,95 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,794 VINCI-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 08.05.2026 102,26 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 128,80 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 2,26 Prozent vermehrt.

VINCI markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 71,67 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Vinci

Nachrichten zu VINCI

mehr Nachrichten

Analysen zu VINCI

mehr Analysen
24.04.26 VINCI Buy UBS AG
24.04.26 VINCI Buy Deutsche Bank AG
24.04.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
24.04.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.04.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

VINCI 128,10 -0,74% VINCI

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit Verlusten -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex zeigen sich am zweiten Handelstag der Woche schwächer. Die US-Börsen präsentieren sich uneins. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen