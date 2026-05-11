EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel hätte eine Investition in VINCI von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in VINCI-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das VINCI-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 125,95 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,794 VINCI-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 08.05.2026 102,26 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 128,80 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 2,26 Prozent vermehrt.

VINCI markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 71,67 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at