EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen VINCI-Investment verdient

Wer vor Jahren in VINCI-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden VINCI-Anteile via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der VINCI-Aktie betrug an diesem Tag 80,57 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die VINCI-Aktie investiert hat, hat nun 124,114 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 18.08.2023 auf 101,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 535,47 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 25,35 Prozent gleich.

Insgesamt war VINCI zuletzt 57,32 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at