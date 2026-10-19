VINCI Aktie
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
|Langfristige Investition
|
19.10.2026 10:04:18
EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VINCI-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das VINCI-Aktie via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 65,26 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 153,227 VINCI-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 108,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 556,13 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +65,56 Prozent.
Zuletzt verbuchte VINCI einen Börsenwert von 60,13 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
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