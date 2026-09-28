VINCI Aktie
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
|Lohnendes VINCI-Investment?
|
28.09.2026 10:03:45
EURO STOXX 50-Wert VINCI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in VINCI von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das VINCI-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 116,75 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 85,653 VINCI-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.09.2026 gerechnet (111,30 EUR), wäre das Investment nun 9 533,19 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 4,67 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von VINCI belief sich zuletzt auf 61,80 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
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