Vivendi Aktie
WKN: 591068 / ISIN: FR0000127771
|Profitable Vivendi-Anlage?
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19.05.2026 10:04:09
EURO STOXX 50-Wert Vivendi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vivendi von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurden Vivendi-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen Vivendi-Anteile an diesem Tag bei 1,56 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Vivendi-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6 418,938 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Vivendi-Papiers auf 2,26 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 493,96 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 44,94 Prozent angezogen.
Alle Vivendi-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,15 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images
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