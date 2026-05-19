EURO STOXX 50-Wert Vivendi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vivendi von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Vivendi-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Vivendi-Anteile via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen Vivendi-Anteile an diesem Tag bei 1,56 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Vivendi-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6 418,938 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Vivendi-Papiers auf 2,26 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 493,96 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 44,94 Prozent angezogen.

Alle Vivendi-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at