Vivendi Aktie
WKN: 591068 / ISIN: FR0000127771
|Rentable Vivendi-Investition?
|
09.12.2025 10:03:51
EURO STOXX 50-Wert Vivendi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vivendi-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit der Vivendi-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Vivendi-Papier an diesem Tag bei 1,96 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 509,129 Vivendi-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.12.2025 auf 2,35 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 197,98 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 19,80 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Vivendi eine Börsenbewertung in Höhe von 2,38 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images
