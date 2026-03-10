EURO STOXX 50-Wert Vivendi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vivendi-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Vivendi-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Vivendi-Anteile via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 2,11 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Vivendi-Papier investiert hätte, hätte er nun 473,135 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 955,73 EUR, da sich der Wert eines Vivendi-Papiers am 09.03.2026 auf 2,02 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 4,43 Prozent.

Am Markt war Vivendi jüngst 2,00 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at