Vivendi Aktie

Vivendi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 591068 / ISIN: FR0000127771

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 28.04.2026 10:03:39

EURO STOXX 50-Wert Vivendi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Vivendi von vor einem Jahr bedeutet

EURO STOXX 50-Wert Vivendi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Vivendi von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Vivendi-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit der Vivendi-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Vivendi-Anteile an diesem Tag 2,63 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3 805,175 Vivendi-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 27.04.2026 auf 2,13 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 105,02 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 18,95 Prozent.

Der Vivendi-Wert an der Börse wurde auf 2,12 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Vivendi S.A.

mehr Nachrichten