Vivendi Aktie
WKN: 591068 / ISIN: FR0000127771
|Performance unter der Lupe
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28.04.2026 10:03:39
EURO STOXX 50-Wert Vivendi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Vivendi von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit der Vivendi-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Vivendi-Anteile an diesem Tag 2,63 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3 805,175 Vivendi-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 27.04.2026 auf 2,13 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 105,02 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 18,95 Prozent.
Der Vivendi-Wert an der Börse wurde auf 2,12 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images
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