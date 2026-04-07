EURO STOXX 50-Wert Vivendi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Vivendi-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Vivendi-Aktie Anlegern gebracht.

Am 07.04.2023 wurden Vivendi-Anteile via Börse PAR feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Vivendi-Anteile letztlich bei 2,06 EUR. Bei einem Vivendi-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4 855,618 Vivendi-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1,83 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 883,35 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 11,17 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Vivendi eine Börsenbewertung in Höhe von 1,81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at