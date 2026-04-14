EURO STOXX 50-Wert Vivendi-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Vivendi von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Vivendi-Investment gewesen.

Am 14.04.2021 wurde die Vivendi-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Vivendi-Aktie bei 2,61 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 38,286 Vivendi-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Vivendi-Anteile wären am 13.04.2026 80,02 EUR wert, da der Schlussstand 2,09 EUR betrug. Mit einer Performance von -19,98 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Vivendi-Wert an der Börse wurde auf 2,06 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at