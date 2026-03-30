EURO STOXX 50-Wert Wolters Kluwer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wolters Kluwer von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Wolters Kluwer-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 30.03.2016 wurde die Wolters Kluwer-Aktie via Börse ASX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 35,82 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Wolters Kluwer-Aktie investiert, befänden sich nun 279,213 Wolters Kluwer-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 17 400,53 EUR, da sich der Wert einer Wolters Kluwer-Aktie am 27.03.2026 auf 62,32 EUR belief. Damit wäre die Investition 74,01 Prozent mehr wert.

Wolters Kluwer wurde am Markt mit 14,08 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at