Wolters Kluwer Aktie

Wolters Kluwer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 29.12.2025 10:03:51

EURO STOXX 50-Wert Wolters Kluwer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wolters Kluwer von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Wolters Kluwer-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Wolters Kluwer-Aktie an der Börse ASX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 70,50 EUR. Bei einem Wolters Kluwer-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 141,844 Wolters Kluwer-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Wolters Kluwer-Aktie auf 88,26 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 519,15 EUR wert. Damit wäre die Investition 25,19 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Wolters Kluwer zuletzt 20,25 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Wolters Kluwer N.V.mehr Nachrichten

Analysen zu Wolters Kluwer N.V.mehr Analysen

09.12.25 Wolters Kluwer Overweight Barclays Capital
09.12.25 Wolters Kluwer Buy Deutsche Bank AG
08.12.25 Wolters Kluwer Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 Wolters Kluwer Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.11.25 Wolters Kluwer Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Wolters Kluwer N.V. 88,36 0,45% Wolters Kluwer N.V.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart ohne große Ausschläge. Der deutsche Leitindex gibt etwas nach. Asiens Börsen zeigen sich am Montag uneins.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen