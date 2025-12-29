EURO STOXX 50-Wert Wolters Kluwer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wolters Kluwer von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Wolters Kluwer-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Wolters Kluwer-Aktie an der Börse ASX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 70,50 EUR. Bei einem Wolters Kluwer-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 141,844 Wolters Kluwer-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Wolters Kluwer-Aktie auf 88,26 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 519,15 EUR wert. Damit wäre die Investition 25,19 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Wolters Kluwer zuletzt 20,25 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at