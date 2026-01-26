Wolters Kluwer Aktie
WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903
|Lohnende Wolters Kluwer-Anlage?
|
26.01.2026 10:04:21
EURO STOXX 50-Wert Wolters Kluwer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wolters Kluwer von vor 5 Jahren eingefahren
Die Wolters Kluwer-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse ASX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 69,32 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 144,259 Wolters Kluwer-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Wolters Kluwer-Aktie auf 84,38 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 172,53 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 21,73 Prozent angewachsen.
Alle Wolters Kluwer-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19,06 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu Wolters Kluwer N.V.
Analysen zu Wolters Kluwer N.V.
