Wolters Kluwer Aktie
WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903
|Wolters Kluwer-Performance im Blick
|
27.04.2026 10:03:32
EURO STOXX 50-Wert Wolters Kluwer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Wolters Kluwer von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse EAM Handel mit Wolters Kluwer-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 33,33 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Wolters Kluwer-Aktie investiert hat, hat nun 3,001 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.04.2026 auf 66,42 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 199,31 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 99,31 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Wolters Kluwer eine Börsenbewertung in Höhe von 15,00 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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