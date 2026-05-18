Wolters Kluwer Aktie
WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903
|Lukratives Wolters Kluwer-Investment?
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18.05.2026 10:04:29
EURO STOXX 50-Wert Wolters Kluwer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Wolters Kluwer von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse EAM Handel mit dem Wolters Kluwer-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Wolters Kluwer-Papier bei 78,12 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Wolters Kluwer-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,280 Wolters Kluwer-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 78,37 EUR, da sich der Wert eines Wolters Kluwer-Anteils am 15.05.2026 auf 61,22 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 21,63 Prozent gleich.
Am Markt war Wolters Kluwer jüngst 13,83 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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