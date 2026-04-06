Wolters Kluwer Aktie
WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903
|Profitable Wolters Kluwer-Anlage?
|
06.04.2026 10:03:47
EURO STOXX 50-Wert Wolters Kluwer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Wolters Kluwer von vor einem Jahr gekostet
Am 06.04.2025 wurde das Wolters Kluwer-Papier an der Börse ASX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Wolters Kluwer-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 143,55 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,697 Wolters Kluwer-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Wolters Kluwer-Papiers auf 65,32 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 45,50 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 54,50 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Wolters Kluwer einen Börsenwert von 14,75 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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