EURO STOXX 50-Wert Wolters Kluwer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wolters Kluwer-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Wolters Kluwer eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 05.01.2016 wurde das Wolters Kluwer-Papier an der Börse ASX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 30,43 EUR. Bei einem Wolters Kluwer-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 328,677 Wolters Kluwer-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Wolters Kluwer-Aktie auf 87,96 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 28 910,44 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 189,10 Prozent gesteigert.

Wolters Kluwer war somit zuletzt am Markt 20,19 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at