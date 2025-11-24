Wolters Kluwer Aktie

Wolters Kluwer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903

Lukrative Wolters Kluwer-Investition? 24.11.2025 10:04:16

EURO STOXX 50-Wert Wolters Kluwer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wolters Kluwer-Investment von vor 3 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Wolters Kluwer-Aktie gebracht.

Das Wolters Kluwer-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse ASX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Wolters Kluwer-Papier bei 104,45 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Wolters Kluwer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,957 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 21.11.2025 88,81 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 92,76 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 88,81 EUR, was einer negativen Performance von 11,19 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Wolters Kluwer belief sich zuletzt auf 21,29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

18.11.25 Wolters Kluwer Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.11.25 Wolters Kluwer Overweight Barclays Capital
07.11.25 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
06.11.25 Wolters Kluwer Hold Deutsche Bank AG
05.11.25 Wolters Kluwer Neutral UBS AG
