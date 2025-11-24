Wolters Kluwer Aktie
WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903
|Lukrative Wolters Kluwer-Investition?
|
24.11.2025 10:04:16
EURO STOXX 50-Wert Wolters Kluwer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Wolters Kluwer-Investment von vor 3 Jahren verloren
Das Wolters Kluwer-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse ASX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Wolters Kluwer-Papier bei 104,45 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Wolters Kluwer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,957 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 21.11.2025 88,81 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 92,76 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 88,81 EUR, was einer negativen Performance von 11,19 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Wolters Kluwer belief sich zuletzt auf 21,29 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
